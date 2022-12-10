توقيف 9 رعايا أجانب بالعاصمة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن الدار البيضاء من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات من نوع الهرويين والحشيش الماريخوانا.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العملية تمت إثر تلقي ذات المصالح لمعلومات مفادها تواجد أجانب بروجون مادة الهرويين على مستوى بلدية برج الكيفان وبرج البحري. ومكنت العملية من توقيف 9 رعايا أجانب من بينهم إمراة تتراوح اعمارهم بين 25 و35 سنة كما تم ضبط 600 غرام من مادة الهرويين خام وكذا 500 غرام من حشيشة الماريخوانا بالإضافة إلى 260 قرص يستعمل في تخضير المادة الخام وأيضا معدات تستعمل في تحضير هذه المادة، وحجز مبلغ مالي من العملبة الصعبة قدر بـ 316500 دينار .

وأضاف البيان أنه بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقيليما.