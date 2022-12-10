هذا ما قاله بلماضي لمجلة الجيش

أجرى الناخب الوطني، جمال بلماضي، حوارا مع مجلة الجيش، أكد فيه عن وجود "علاقة وجدانية" بينه وبين فريق جبهة التحرير الوطني.

واعتبر بلماضي فريق جبهة التحرير مرجعا في تاريخ كرة القدم العالمية بعدما دافع عن القضية الجزائرية خلال ثورة التحرير.

وتحدث الناخب الوطني عن الآفاق المستقبلية، مؤكدا أن الجزائر بلد كرة قدم لكن هذا لا يكفي بل يجب أن يقترن ذلك بالعمل والتكوين والتفاني لتحقيق أفضل النتائج، مضيفا "الموهبة موجودة هنا غير أن كرة القدم تحتاج إلى عمل قاعدي وهيكلة وتنظيم وتأطير واستقرار".

وتابع "أنا خريج مدرسة تكوين فرنسية على غرار العديد من اللاعبين الذين دافعوا بكل إخلاص وبقوة عن الألوان الوطنية وسيواصلون ذلك مستقبلا، أنديتنا مطالبة بالاستثمار دوما في التكوين الذي لا ينضب ومن شأنه ضمان مستقبل واعد".

وأضاف الناخب الوطني "من جهتي حاولت جاهدا وبكل تواضع المساهمة في بناء المنتخب وتحدوني في ذلك الإرادة والأمل للارتقاء بكرة القدم الجزائرية من خلال منتخبنا الوطني"

وختم بلماضي الحوار بالحديث عن تنظيم قطر لكاس العالم 2022: "أثبتت قطر جدارتها وقدرتها على تنظيم المونديال حتى قبل بدء المنافسة، وبطولة كأس العالم 2022 ستبقى راسخة في ذاكرتنا لمدة طويلة".