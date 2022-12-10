فرنسا تكمّل المربع الذهبي

تأهل المنتخب الفرنسي للدور النصف نهائي من كأس العالم بعد فوزه على انجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أسال منتخب الأسود الثلاث العرق البارد لحامل اللقب غير أن الحظ ابتسم في الأخير لرفاق مبابي بعد أن ضيع هاري كاين ضربة جزاء لتعديل النتيجة في الدقيقة 83 .

وكانت فرنسا السباقة في التسجيل في الشوط الأول عن طريق تشواميني، وهو نفس اللاعب الذي تسبب في ضربة جزاء سجلها هاري كاين وعدل بها النتيجة.

وسيطر المنتخب الانجليزي على جل أطوار اللقاء، قبل أن يأتي جيرو ويبعث بلاده للدور النصف النهائي.

وبعد منح ضربة جزاء ثانية للانجليز تفنن هاري كاين في تضييعها في الدقائق الأخيرة، وبهذا ستواجه فرنسا المنتخب المغربي في الدور النصف نهائي الأربعاء المقبل.