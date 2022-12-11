نحو إنعاش السياحة الصحراوية لإخراجها من الركود

افتتح وزير السياحة والصناعات التقليدية، ياسين حمادي، رسميا الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة والأسفار من ولاية غرداية، بوابة الجنوب الكبير، وهي تظاهرة على أهمية كبيرة قياسا بنوعية ضيوفنا من سفراء وممثلي 18 بلدا. وفيما أكد الوزير على مضي الحكومة بشكل جدي في تفعيل الوجهة السياحية الصحراوية، فإن الوكالات السياحية تطالب بتسهيلات في منح التأشيرات للسياح وضبط استراتيجية للرحلات نحو الصحراء.

وأوضح وزير السياحة ياسين حمادي، في كلمة ألقاها أمام سفراء وممثلي قنصليات بلدان سلطنة عمان، الصحراء الغربية، النيجر، تونس، السويد، ناميبيا، السودان، اليونان وتركيا، بالإضافة إلى متعاملين في القطاع السياحي من سويسرا، روسيا، ألمانيا، فرنسا، كندا وبولونيا، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان وأعضاء من المجلس الأعلى للشباب المنتخبين المحليين بالولاية، "أن اختيار ولاية غرداية لاحتضان المهرجان يعود إلى ما تزخر به من مقومات سياحية، منها الهندسية المتمثلة في القصور والمعالم التاريخية وكذا السياحة الحموية، إضافة إلى أنها متفردة في مناحي الحياة وهي بوابة الصحراء ومركز تجاري، لأنها تقع في مفترق الطرق، وهي واحدة من الوجهات السياحية، جئنا لنعيد لها زخمها الجديد.. ".

وأطلق الوزير رسائل ضمنية تفسر مضي الحكومة على نحو جدي في بعث الروح مجددا في السياحة الصحراوية بشكل خاص والجزائرية بشكل عام، قائلا "السياحة تحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة لما لها من دور في التنمية المحلية، لأنها تنشر الثقافة لدى عامة الناس وتسمح بتطوير الاقتصاد الوطني والمحلي.. كل ذلك لأجل جعل الجزائر وجهة سياحية، وسنعمل مع باقي القطاعات الأخرى التي تعتبر من العوامل الداعمة قصد تفعيل المسالك السياحية.. "، قبل أن يواصل "لقد تم وضع خطة عمل وتهيئة كل الظروف وتحديد مناطق التوسع السياحي والاستثمار لأجل تفعيل أرضية الجزائر وجهة سياحية، وهذا لا يكتمل إلا بالترويج لها بالوسائل المتاحة.. ".

وعلى نفس الطرح، قال والي غرداية "نظرا للركود الكبير الذي يعرفه قطاع السياحة عالميا، بات الاهتمام بالسياحة الصحراوية الجزائرية أمرا عاجلا للمساهمة في التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية".

وقد كانت الوكالات السياحية الصحراوية حاضرة بقوة في صالون السياحة الصحراوية المقام بفندق الجنوب، الذي افتتحه وزير السياحة، وقد ثمنت المهرجان الدولي للسياحة والأسفار الذي يدوم من 9 إلى 11 من الشهر الجاري، ورأت فيه واحدا من أبرز مؤشرات حسن نية من السلطات العليا في إنعاش قطاع السياحة، إلا أنها ناشدت الحكومة التدخل لإقرار تسهيلات في منح تأشيرات للسياح لأجل تنشيط الوجهة السياحية، خاصة في ظل الطلبات المتزايدة الراغبة في زيارة هذه الوجهات، وكذا توفير النقل بإعادة التفكير في استراتيجية بعث المخطط الذي كان معمولا به في الفترة الممتدة بين 2000 و2005 من قبل الخطوط الجوية الجزائرية، إلى جانب إشراك الإعلام في الترويج للرياضات السياحية.