هذه هي حصيلة المونديال إلى حد الآن

أسدل الستار مساء يوم أمس السبت، على مباريات دور ربع النهائي للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتم تسجيل إلى غاية الآن 158 هدف أي بواقع 120 هدف في دور المجموعات، و28 هدفا في الدور ثمن النهائي، و10 أهداف في الدور ربع النهائي للبطولة.

ويتصدر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، متقدما بفارق هدف عن كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.

بينما سجل ثلاثة اهداف كل من الهولندي كودي جاكبو و الإنجليزي ماركوس راشفورد، الإنجليزي بوكايو ساكا والإسباني ألفارو موراتا والإكوادوري إينير فالنسيا و البرازيلي ريشارليسون والبرتغالي غونسالو راموش.

وتلقت شباك حراس بعض المنتخبات أهدافا بنيران صديقة كالمغربي نايف أكرد في مباراة كندا والألماني مانويل نوير في مباراة كوستاريكا والأرجنتيني إنسو فرنانديس خلال مباراة أستراليا.