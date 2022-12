Tourisme: une statégie pour redonner un nouveau souffle au tourisme saharien

Le Ministre du Tourisme et de l’artisanat, Yacine Hamadi, a officiellement inauguré la cinquième édition du Festival International du Tourisme et des Voyages depuis la wilaya de Ghardaïa, la porte vers le Grand Sud. L’événement auquel ont participé des ambassadeurs et des représentants de 18 pays, revêt une grande importance quand on sait que l’état veut relancer le tourisme dans le sud, et que les agences touristiques demandent de faciliter l’octroi de visas aux touristes et la mise en place d’un programme de vols vers le Sahara.



S’adressant aux ambassadeurs et représentants des consulats du sultanat d’Oman, du Sahara occidental, du Niger, de la Tunisie, de la Suède, de la Namibie, du Soudan, de la Grèce et de la Turquie, ainsi qu’aux opérateurs du secteur touristique de Suisse, de Russie, d’Allemagne, de France, Canada et Pologne, ainsi qu’a des députés et des membres du conseil supérieur de la jeunesse de la wilayas, le ministre a précisé que « Le tourisme revêt une grande importance pour le gouvernement en raison de son rôle dans le développement local, en diffusant la culture au grand public et en permettant de développer l’économie nationale et locale. Nous travaillerons avec les autres secteurs pour mettre en place des circuits et faire de l’Algérie une destination touristique", un plan d’action a été élaboré, toutes les conditions ont été créées, des zones d’expansion et d’investissements touristiques ont été identifiées pour réaliser cet objectif et en faisant la promotion par les moyens disponibles. "a-t-il ajouté.



Le wali de Ghardaïa a dans le même contexte déclaré que "Compte tenu de la grande stagnation dans le secteur du tourisme à l’échelle mondiale, développer le tourisme sahraoui est une nécessité pour contribuer au développement économique et attirer les investissements étrangers."

Les agences de tourisme qui étaient également fortement présentes au salon de tourisme sahraoui qui dure de 9 à 11 décembre, se sont félicitées de sa tenue et y voit un indicateur de la volonté des autorités de redynamiser le secteur du tourisme. Elles ont cependant appelé à mettre en place des facilités dans l’octroi de visas aux touristes et en fournissant le transport et en relançant le programme utilisé entre 2000 et 2005 par Air Algérie, ainsi que l’implication des médias dans la promotion des sports touristiques.