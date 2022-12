Rebiga: l'Algérie est déterminée à récupérer toutes les archives numériques

Les manifestations du 11 décembre 1960 ont été, selon le ministre des moudjahidines, Laid Rebiga une étape cruciale dans l’histoire de la lutte armée du peuple algérien et a définitivement détruit l’idée d’une « Algérie française » à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national.

Rebiga a déclaré à l’APS à l’occasion du 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 : "Nous commémorons l’un des épisodes héroïques de notre histoire contemporaine, dans laquelle le peuple algérien est devenu célèbre pour sa détermination à arracher à tout prix sa souveraineté et sa liberté.", et a souligné que ces manifestations "resteront un événement spécial dans l’histoire de la révolution et un point de repère qui reflète l’héroïsme de notre peuple".

Le ministre a, dans le même contexte, indiqué le lancement de la bibliothèque numérique historique dans les prochains jours pour cataloguer divers livres, ouvrages scientifiques, publications, mémoires et thèses relatives à l’histoire de l’Algérie, ainsi que les témoignages. D’autre part, le Ministre a abordé le dossier de la mémoire, notant que le Comité mixte des historiens algériens et français aurait "un rôle important dans l’élaboration d’une vision commune de tous les dossiers relatifs à la mémoire nationale".

Les travaux de ce Comité, composé de cinq historiens algériens examineront "toutes les questions relatives à l’ouverture et la récupération des archives et des biens, la récupération des restes des martyrs de la Résistance populaire et l’examen des dossiers des victimes d’essais nucléaires et des personnes disparues".