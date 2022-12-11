"إيتوزا" تعلن عودة خدمة هذا الخط

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "ايتوزا"، في بيان لها،عن عودة خدمة الخط رقم 24 الرابط بين محطة باش جراح ومحطة القطار "لاغلاسيار" ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضح البيان أنه "في إطار ثنائية وسائل النقل والترابط بينهما لتخفيف ضغط التنقلات على المواطنين", تنهي المؤسسة "عن عودة خدمة الخط رقم 24 الرابط بين محطة باش جراح ومحطة القطار "لاغلاسيار" ابتداء من يوم 11 ديسمبر 2022".

وخصصت مؤسسة "ايتوزا" في هذا الصدد ثلاث حافلات صغيرة ذات 14 مقعدا بسعر 20 دج للتذكرة، وأن الانطلاق الأول مبرمج على الساعة 5 سا و 30 د، وآخر انطلاق على الساعة 19 سا و 00 د.