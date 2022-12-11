سوناطراك: الانتاج بحقل الغاز "تينهرت" فاق التوقعات

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الأحد،عن استكمال عمليات بدء الإنتاج بالحقل الغازي لتينرهرت نحو الوحدات المتواجدة بأوهانت ولاية إليزي، نهاية نوفمبر 2022، والتي بدأ الإنتاج بها تدريجيا في شهر جويلية 2022.

وحسب بيان الشركة، يتضمن هذا المشروع إنشاء شبكة تجميع لربط 36 بئرا غازيا في حقل تينرهرت، بمنشآت الفصل والضغط المتواجدة في حقل أوهانت المجاور.

للتذكير، فقد تم إسناد هذا البرنامج التطويري في شهر جانفي 2019، للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة لسوناطراك فيما يتعلق بشبكة التجميع والربط، في حين تم تكليف شركة بتروفاك بإنجاز القسم الخاص بمنشآت الفصل والضغط.

وقد سمح استكمال وتشغيل المنشآت السطحية للحقول الغازية بتينرهرت نحو أوهانت، بتحقيق مستوى إنتاج قدره 4.5 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي، و500 طن يوميا من غاز البترول المسال، و800 طن في اليوم من المكثفات، ليتجاوز بذلك مستوى التوقعات المنتظرة من هذا المشروع.