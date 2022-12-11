إحتضان الجزائر لـ" كان" 2025.. أين وصل الملف؟

تحدث المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود عن مستجدات ملف احتضان الجزائر لنهائيات أمم إفريقيا 2025.

وقال المتحدث ذاته في حوار خص به موقع "الجزيرة.نت": " الجزائر من الدول القليلة التي تملك حظوظ احتضان نهائيات أمم أفريقيا 2025، هناك ملف قوي في طور التجهيز، ولنا موعد في 16 ديسمبر، لوضعه على مستوى الاتحاد الإفريقي وإن شاء الله يلبي دفتر الشروط، لدينا إمكانيات كبيرة خاصة مع الملاعب الجديدة التي ستسمح لنا باستضافة كان 2025".

وعن بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر شهر جانفي المقبل، أكد عبود هذه المنافسة تعتبر فرصة للجزائر مضيفا في الوقت ذاته:" كأس المحليين الذي ستحتضنه الجزائر مطلع العام المقبل فرصة لنثبت مدى جاهزية الجزائر من ناحية التنظيم والمرافق، وهي فرصة أيضا لبعض اللاعبين لإثبات قدراتهم على الالتحاق بالمنتخب الأول".