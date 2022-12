Conseil des ministres: les principux dossiers examinés aujourd'hui

Le président Tebboune présidera aujourd’hui une réunion du conseil des ministres.

La réunion sera consacrée aux projets de lois sur la protection et la préservation des terrains appartenant à l’État, l’exercice du droit syndical, la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail et l’exercice du droit de grève, ainsi qu’une présentation du secteur de l’éducation sur la mise en œuvre des engagements du président envers les professeurs et les enseignant, a indiqué le communiqué de la présidence.