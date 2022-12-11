عرقاب يشارك في اجتماع الـ "أوابك"

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

ووفق بيان للوزارة ان وزراء منظمة الأوابك خلال هذه الجلسة سيركز على النقاط المدرجة في جدول الأعمال ودراسة القضايا التنظيمية وتقييم أنشطة هذه المنظمة.

كما سيكون تطور أوضاع السوق النفطية العالمية والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر "قطر 2023" على جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري.

تأسست أوابك في عام 1968 من قبل الكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية. انضمت الجزائر في عام 1970. وتتكون من 10 دول أعضاء، ومقرها الكويت، وتهدف إلى تنسيق سياسات الطاقة للدول العربية بهدف تعزيز تنميتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي، وكذلك التعاون في مجال تنمية النفط والمشاريع المُشتركة والتكامل الإقليمي.