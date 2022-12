La production du champ gazier « Tinrhert » dépasse les prévisions

Le groupe Sonatrach a annoncé, dimanche dans un communiqué, la complétion, fin novembre dernier, de la mise en production du champ gazier de Tinrhert vers les unités existantes à Ohanet (wilaya d'Illizi).

Ce projet consiste en la réalisation d'un réseau de collecte pour le raccordement de 36 puits gaziers du champ de Tinrhert aux installations de séparation et de compression situées dans le champ voisin d'Ohanet, précise le groupe pétrolier dans le communiqué.

La mise en production progressive avait débuté en juillet 2022, rappelle la même source.

Ce programme de développement avait été confié, en janvier 2019, à l'ENGCB, filiale de Sonatrach, pour la partie liée à la collecte et raccordement, et à Petrofac Int. LLC concernant la construction des installations de séparation et de compression.

La finalisation de la mise en service des installations de surface des champs gaziers de Tinrhert vers Ohanet a permis d'atteindre un niveau de production de l'ordre de 4,5 millions m3/jour de gaz naturel, 500 tonnes/jour de GPL et 800 tonnes/jour de condensat, dépassant ainsi les prévisions attendues pour ce projet, a ajouté Sonatrach.