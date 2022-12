Arkab prendra part à la réunion du Conseil ministériel de l'Opaep

Le ministre de l'Energie et des Mines Mohamed Arkab, prendra part lundi, par visioconférence, à la 109ème réunion du Conseil ministériel de l'Organisation des pays arabes exportateurs du pétrole (Opaep), a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Au cours de cette session, les ministres se pencheront sur l'examen des questions organisationnelles et de l'évaluation des activités de cette organisation, ainsi qu'à l'évolution de la situation du marché pétrolier mondial, a précisé la même source.

L'Opaep a été fondée en 1968 par le Koweït, la Libye et l'Arabie saoudite. L'Algérie y a adhéré en 1970.

Composée de 10 pays membres, cette organisation, dont le siège est au Koweït, tend à coordonner les politiques énergétiques des pays arabes dans le but de promouvoir leur développement économique.

Sur le plan régional, elle organise la coopération sur le développement du pétrole, les projets collectifs et l'intégration régionale.