ليبيا تقدر جهود الجزائر

قال سفير الجزائر لدى ليبيا "سليمان شنين"، أن الجزائر لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية والدولية.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السفير أكد خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد في العاصمة طرابلس دعم الجزائر جهود المجلس الرئاسي الليبي، مشدداً على أن أمن واستقرار ليبيا، يعد من أمن واستقرار الجزائر.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية، تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي.

من جهة أخرى، أعرب اللافي عن تقديره لجهود الجزائر بشأن حل الأزمة من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، للوصول إلى تسوية تساهم في استقرار ليبيا، مشيدا بمواقف الجزائر الداعمة والمساندة لليبيا خلال السنوات الماضية دون التدخل في سيادتها.

كما استعرض الجانبان مشروع المصالحة الوطنية، لصياغة ميثاق سلمي اجتماعي يتوافق عليه الليبيين، ليكون مدخلا لحل الأزمة السياسية، والعمل على تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات.