Le président Tebboune invite Erdogan à Alger

Le ministre turc des affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a déclaré que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a officiellement invité son homologue Erdogan à Alger.

Mevlüt Cavusoglu a félicité l’Algérie pour le succès du sommet arabe tenu à Alger et pour sa contribution au renforcement du dialogue entre palestiniens.

Il a, notamment, affirmé que lui et son homologue Remtane Lamamra ont fourni d’énormes efforts afin de concrétiser les accords auxquels sont parvenus Recep Tayyip Erdoğan et Abdelmadjid Tebboune, concernant, notamment, la promotion des relations bilatérales sur les différents plans.