القضاء على 3 إرهابيين بتيبازة

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، من القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، في عملية نوعية بجبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، إنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بجبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين وتوقيف إرهابي (01) آخر. هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين (02) مضخيتين، أربعة (04) مخازن ذخيرة، ثلاثة (03) نظارات ميدان، هاتف نقال وأغراض أخرى.

وأشار بيان الوزارة، إلى ان هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي تأتي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا.