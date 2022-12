Trois terroristes abattus à Gouraya

Trois terroristes ont été abattus et un quatrième a été arrêté dans le mont de Gouraya, wilaya de Tipaza, a fait savoir le ministère de la défense nationale ce dimanche dans un communiqué.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage au mont Gouraya, Secteur militaire de Tipaza en Première Région Militaire, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont abattu, aujourd’hui dimanche 11 décembre 2022, trois (03) terroristes et arrêté un (01) autre terroriste. Cette opération de qualité a permis la récupération de deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, deux (02) fusils à pompe, quatre (04) chargeurs de munitions, trois (03) paires de jumelles, un téléphone portable et divers objets, précise le communiqué du MDN.

Ces résultats positifs et décisifs réalisés par les différentes unités de l'Armée Nationale Populaire réitèrent toujours la ferme détermination de nos Forces Armées à venir à bout du fléau du terrorisme dans notre pays, conclut le communiqué.