قرار هام لفائدة المعلّمين والأساتذة المتعاقدين

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.

كما أكد الرئيس تبون، خلال ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء، على إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.

ودعا الرئيس، إلى تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة، مع التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.