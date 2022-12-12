مركبة "أوريون" تعود بعد رحلتها إلى القمر

هبطت مركبة "أوريون" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الأحد، في مياه المحيط الهادئ في نهاية مهمة "أرتيميس 1" التي حلقت في محيط القمر بهدف الإعداد لعودة البشر إلى سطحه في السنوات المقبلة.

وبحسب " فرانس برس" ، دخلت المركبة الغلاف الجوي للأرض بسرعة 40 ألف كلم في الساعة تقريباً، ومن ثم أبطأت نزولها السريع جدا ا بفضل مجموعة من المظلات على ما أظهرت مشاهد بثتها وكالة ناسا مباشرة.

وسيجري انتشال المركبة من مياه المحيط لوضعها على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية قبالة جزيرة غوادالوبي المكسيكية.

المركبة الفضائية كانت غير المأهولة، واجتازت أكثر من 2.2 مليون كلم في الفضاء منذ إقلاعها في 16 نوفمبر ضمن رحلة أولى لصاروخ ناسا الجديد العملاق "أس آل أس".

وحلقت أوريون فوق القمر على بعد أقل من 130 كلم من سطحه، وابتعدت عن كوكب الأرض لأكثر من 430 ألف كلم.

نجاح هذه المهمة، وفقا لذات المصدر ، يشتمل على أهمية كبيرة بالنسبة إلى "ناسا" التي استثمرت عشرات مليارات الدولارات في برنامج "أرتيميس" الأميركي للعودة إلى القمر من أجل الاستعداد لرحلة مستقبلية نحو المريخ.