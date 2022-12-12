البويرة: توقيف شخصين يروجان أوراق نقدية مزورة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببشلول من توقيف شخصين وحجز ما يقارب 10 ملايين سنتيم مزورة.

وحسب ما أفاد به بيان خلية الاعلام والاتصال بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبويرة فإنه وبعد ورود معلومات عن نشاط شخصين يقومان بترويج أوراق نقدية مزورة، تم تجنيد أفراد الفرقة أين تمكنوا من توقيفهما بإقليم بلدية بشلول على متن شاحنة صغيرة، وبعد التفتيش عثر على مبلغ مالي قدر بـ 10 ملايين سنتيم من فئة ورقة 2000دج مزورة.

هذا وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة عن تهمة جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني.