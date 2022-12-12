سائقو سيارات الأجرة يطالبون بتعليق نشاط "التطبيقات الرقمية"

تجمع، أمس، سائقو سيارات الأجرة، بمختلف الأنماط، في ساحة المركزية النقابية بالعاصمة، للمطالبة بتعليق نشاط مؤسسات النقل عن طريق التطبيقات الرقمية، بعد أن وصفوها بـ"الدخيلة" على القطاع، وهددوا بشن إضراب وطني عام ما لم يتم التعجيل في إشراك ممثليهم في نقابة المركزية النقابية في مفاوضات تخوّل لهم الأحقية في الاستفادة من هذه التكنولوجيا وغلق الباب أمام "من يريدون القضاء على نشاط سائقي سيارات الأجرة بخلق قطاع مواز من خارج المهنة".

قال الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين عن طريق سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، آيت الحسين سيد علي، إن القطاع في حالة "غضب وسخط" على خلفية "اقتحامه" من قبل دخلاء، حسبه، بنية التعجيل في زوال نشاط سيارات الأجرة، وشدد على رفض التنظيم أي محاولات للمساس باستقراره، من خلال اللجوء إلى "خلق قطاع مواز وإقحامه في نشاط النقل دون أي صبغة قانونية، بهدف كسر وضرب المهنيين في الصميم". وخلال التجمع الذي حضره مئات المهنيين، أمس، بساحة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اتهم المتحدث الإدارة باتخاذ قرارات انفرادية دون إشراك النقابة، وشدد على أن المطلب الوحيد اليوم هو فتح أبواب الحوار "لأن النقابة سباقة دائما إلى هذا المطلب بتعليمات من الأمين العام للمركزية النقابية". وقال في سياق ذي صلة إن نشاط سائقي سيارات الأجرة تراجع كثيرا منذ ظهور هذه التطبيقات، حيث زاد هذا الأمر من تعقيد مشاكل المهنيين المتراكمة منذ عشرين سنة، خاصة ما تعلق بتجميد رخصة الاستغلال وغياب المحطات، إضافة إلى التسعيرة التي وصفها بالمنخفضة مقارنة بالقدرة الشرائية.

وفي وقت كان الجميع ينتظر إجراءات تحفيزية تساعد المهنيين على تحمل وتعويض الخسائر التي تسببت فيها جائحة كورونا، يضيف ممثل النقابة، "صدم المهنيون بقانون المقاول الذاتي المستحدث "للقضاء على المهنة"، ورفض في هذا السياق اعتبار التطبيقات الرقمية منافسة لسيارات النقل، كونها "غير نزيهة وما هي إلا تقنين لـ"الكلونديستان" وإذا كانت توجد نية فعلية في تطوير القطاع بإقحام هذا النوع من التكنولوجيات فالأجدر فتح نشاط سيارات الأجرة واعتمادها لتمكين أهل المهنة من هذه التطبيقات بدل أشخاص دخلاء". وأشار محدثنا إلى أن "أكذوبة" فتح هذه التطبيقات لـ60 ألف منصب شغل في الحقيقة هي نزيف للإدارة العمومية، "فمعظم سائقي هذا النوع من السيارات هم موظفون وحتى مسؤولون في البلديات والمؤسسات والإدارات العمومية، يستغلون مركبات الدولة خارج أي رقابة".

وكشف آيت الحسين عن عدة مراسلات تم توجيهها إلى وزارتي النقل والتجارة، ففيما التزمت الأولى "الصمت"، حسبه، كان رد مصالح رزيڤ، بأنه تم إصدر قرار بإلغاء منصة "حجز وسيلة نقل مع سائق" من هذه التطبيقات وتعويضها بنشاط التجارة الإلكترونية، وهو أمر غير مقبول، يقول، لأن سائق سيارة الأجرة يقدم خدمة للزبون ولا علاقة له بالتجارة، غير أنه أعلن بالمقابل أن النقابة تلقت وعودا بتنصيب لجنة تفكير يشرف عليها الوزير الأول لتقديم مقترحات للوصاية، وإيجاد صيغة لهذه التطبيقات دون "المساس" بالقطاع.