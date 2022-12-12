أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تغيير في برنامج المنتخب المحلي وذلك تحسبا للمعسكر الإعدادي الذي سيجريه بداية من الرابع عشر ديسمبر إلى غاية السابع عشر من الشهر ذاته. وحسب الموقع الرسمي لـ " الفاف"، فإن الوديتين اللتين كانت مبرمجتان بملعب ميلود هدفي وملعب براقي الجديد، تم تغيير مكانهما.

ووفق المصدر ذاته فإن ملعب التاسع عشر ماي بعنابة سيحتضن الودية الأولى أمام موريتانيا دون جمهور يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة الخامسة.

كما سيلاقي أبطال العرب نظيرهم السنغالي بالملعب ذاته يوم السابع عشر ديسمبر بداية من السادسة والنصف مساء.