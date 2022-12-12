أسعار النفط فوق هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الإثنين مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس لإمداد الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من نقص الإمدادات، إذ هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج انتقاما من الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي.

وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير 2023 بنحو 0.37 بالمائة، إلى 76.38 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفي الداخل بنسبة 0.66 بالمائة، إلى 71.49 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفع قرب 73 دولارًا خلال الجلسة. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على تراجع في جلسة متقلبة، لتسجّل خسائر أسبوعية قوية.

وسجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر أسبوعية بنحو 11.1 بالمائة و11.2 بالمائة على التوالي.