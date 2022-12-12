قتيلان وخمسة جرحى في حادثي مرور

توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون في حادثي مرور وقعا مساء أمس أحدهما بالطريق السيار شرق غرب في محوره العابر لولاية بومرداس والثاني بالطريق الوطني رقم 01 في شطره المار بولاية الجلفة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في بأن وحدتها الثانوية لدائرة خميس الخشنة دخلت مساء أمس لأجل حادث مرور مميت يتمثل في انحراف سيارة سياحية على مستوى طريق السيار شرق غرب ببلدية الأربعطاش في اتجاه البويرة، أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 48 سنة وإصابة شاب يبلغ من العمر 25 سنة تم تحويلهما إلى المؤسسات الاستشفائية.

من جهتها، تدخلت إسعافات المركز المتقدم بوادي الصدر مدعوما بإسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة مساء هذا الأحد لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر ما بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 01 بمنطقة رأس الريح.

وقد خلف الحادث وفاة رجل يبلغ من العمر 53 سنة وإصابة أربعة آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و49 سنة بجروح مختلفة تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وتحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة، بينما تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.