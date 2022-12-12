الرئيس تبون يشيد بمساهمات الإمام المغيلي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة إلى المشاركين في الملتقى الدولي "حول الإمام المغيلي الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية".

وجاء في رسالة الرئيس: لقد سجل العلامة الإمام سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي اسمه في التاريخ كأحد العلماء الأجلاء، لما قام به من أدوار بارزة في المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتابع الرئيس: نشأة الإمام المغيلي ابتدأت من مرحلة التكوين العلمي عند ثلة من علماء الجزائر الأفذاذ في العهد الزياني ومنهم علامة الجزائر وعلامتها الشيخ سيدي عبد الرحمان الثعالبي وإمام تلمسان الشيخ سيدي محمد بن يوسف السنوسي.

وذكر الرئيس بفضل الإمام في نشر تعاليم الإسلام، حيث قال:" لقد أثمرت جهود الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي في نشر تعاليم الإسلام السمحة في القارة الإفريقية إلى جانب العلماء الشيخ سيدي أحمد التيجاني وسيدي عبد الرحمان الأخضري، بفضلهم انتشر الإسلام في مناطق واسعة من القارة كمالي والنيجر والتشاد وغيرها ".

وأضاف الرئيس " حظي الإنتاج العلمي للشيخ بالانتشار والاهتمام البالغ وأثر في ازدهار الفقه والتصوف وعلوم اللغة العربية، وهو العالم الأشهر الذي سجل التاريخ آثاره في هذه البلاد".