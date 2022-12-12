رئيس الوزراء الإيطالي السابق في الجزائر

استقبلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الدكتورة سامية موالفي مساء يوم أمس الأحد، بمقر الوزارة رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس الحالي لشركة Ernst

ووفقا لبيان الوزارة، فأن وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الدكتورة سامية موالفي استقبلت مساء يوم أمس بمقر الوزارة رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس الحالي لشركة ماسيمو داليما، الذي كان مرفوقا هو الآخر بوفد رفيع المستوى من المتعاملين الاقتصاديين.

وجاءت الزيارة، حسب ذات المصدر، في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا في شتى المجالات الاقتصادية الخضراء، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي وكذا الاقتصاد الدائري.