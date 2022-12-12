مباشر: قرعة رابطة الأبطال وكأس الكاف

تجرى الآن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي سيتم سحبها بمقر الاتحاد الإفريقي "الكاف" في القاهرة، وسيكون فريقا شباب بلوزداد وشبيبة القبائل ممثلين للجزائر في هذه المسابقة.

وتجرى القرعة بشكل مفتوح ما يسمح بإمكانية وقوع فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، بعد تقسيم الفرق إلى 4 مستويات.

وتنطلق منافسات دور المجموعات بداية من 10 فيفري، وتمتد منافسات ربع نهائي دوري الأبطال حتى الأول من أفريل المقبل، حيث يتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة لتقام منافسات ربع النهائي بنظام خروج المهزوم، وفق موقع "كورة".

كما سيتم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 حيث سيكون اتحاد العاصمة ممثلا للجزائر.