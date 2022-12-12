زغدار يكشف عن أهم شركاء الجزائر

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، أن المنطقة العربية أصبحت تمثل حاليا أهم شريك للجزائر في مجال الاستثمار.

وقال الوزير خلال عرضه حصيلة قطاع الصناعة لسنة 2022 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، أن التوافد الكبير للشركات القابضة العربية في هذا المجال وفي كل القطاعات هو دلالة على أن الجزائر أصبحت جذابة للاستثمارات العربية.

ومن ضمن المحاور التي تدخل فيها الوزير زغدار، تطوير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، مؤكدا على استرجاع أكثر من 2308 هكتارات من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

وحول رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة الإنجاز والتي لم تدخل حيز الاستغلال، أعلن الوزير عن رفع القيود عن 863 مشروع استثماري أي ما يفوق 94 بالمائة.