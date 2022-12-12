معرض الإنتاج الجزائري يفتح غدا أبوابه بقصر المعارض

سيفتح معرض الإنتاج الجزائري، في طبعته الـ 30، غدا الثلاثاء، أبوابه بقصر المعارض (الصنوبر البحري-العاصمة)، ليدوم إلى غاية 24 ديسمبر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمشاركة حوالي 600 عارض يمثلون مختلف القطاعات.

وأعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" أن هذه الطبعة، التي تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، تنظم تحت شعار "نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح"، بمشاركة حوالي 600 عارض، يمثلون مختلف القطاعات من بين هذه القطاعات الصناعة العسكرية، الصناعة المصنعة (أثاث، ديكور، نسيج)، الصناعة الكهربائية، الإلكترونية والكهرو-منزلية، الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية، الصناعة الميكانيكية، الصناعة الغذائية والتعبئة والتغليف، خدمات وبنوك، البناء ومعدات البناء وقطاع الصناعة التقليدية.

ومن المرتقب أن يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00) إلى غاية الساعة السادسة مساء (18:00).