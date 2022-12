La Foire de la production algérienne ouvre ses portes mardi à Alger

La Foire de la production algérienne (FPA), dans sa 30ème édition, ouvre ses porte mardi au Palais des expositions (Pins maritimes-Alger), et se poursuivra jusqu'au 24 décembre, sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la participation de près de 600 exposants représentant différents secteurs.

Selon la Société algérienne des foires et des exportations (SAFEX), cette édition, organisée sous la supervision du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, est placée sous le slogan "Pour une économie forte et attractive".

Près de 600 entreprises exposeront leurs produits sur une superficie globale d'environ 27.000 m2, représentant divers secteurs, dont les industries militaire, mécanique, manufacturière (meubles, décor et textile), électrique, électronique, électroménagère, mécanique, pétrochimique, et agroalimentaire, ainsi que les services, les banques, et le bâtiment et les matériaux de construction, en sus du secteur de l'artisanat.

De leur côté, les entreprises économiques militaires marqueront leur présence à cette foire pour la sixième fois d'affilée, compte tenu de la grande importance de ce secteur qui a réalisé un grand" progrès grâce à l'essor des industries militaires et au haut niveau de professionnalisme et de transfert des technologies de pointe, ce qui en a fait une partie intégrante de la stratégie économique nationale.

Concernant le programme des activités de la Foire, les organisateurs ont programmé des journées d'études sous forme de séances de dialogue, en vue de débattre de plusieurs thèmes, à l'instar du nouveau Code de l'investissement, du développement et de la modernisation du secteur de l'agriculture, à même de faire face aux défis actuels et de l'importance de la sécurité alimentaire.

De plus, des ateliers de travail sur le commerce électronique et d'autres activités, seront également organisés.

Parallèlement à la Foire, la "SAFEX" a également réservé un stand dédié aux remises de fin d'année et qui sera destiné à la vente directe au public.

La Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) organisera également le Salon national de la céramique d'art au stand "Djurdjura".

La Foire devra ouvrir ses portes tous les jours, de 11h00 jusqu'à 18h00, selon la SAFEX qui souligne, en outre, que l'organisation de cette édition intervient au moment où l'économie nationale connaît une dynamique considérable ces derniers temps, avec une hausse sans précédent des exportations hors-hydrocarbures, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République.

Des orientations qui portent sur "l'année 2022 qui doit être érigée en une année consacrée exclusivement à l’économie, à travers la mobilisation de tous les moyens et l'adoption des réformes indispensables, après le parachèvement de l'édifice constitutionnel et institutionnel, en vue de relancer les secteurs économiques, notamment les secteurs sur lesquels l'on mise, afin qu'ils soient la locomotive du développement".

La Foire de la production algérienne consacre ainsi son rôle comme étant le plus grand rassemblement des sociétés et des entreprises publiques et privées, des associations, des organisations, des expertises, des compétences et de toutes les instances nationales agissantes dans la mise en branle de la roue de l'économie et de la concrétisation de la croissance.

Elle reflète, aussi, la volonté des opérateurs algériens de relever le défi, en mettant en exergue leurs potentialités et leurs dernières productions, en vue de leur commercialisation à l'intérieur et à l'extérieur du pays.