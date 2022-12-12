إرهابي يسلم نفسه بأدرار

سّلم يوم أمس الأحد، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم يوم أمس 11 ديسمبر 2022، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر بالإرهابي "لادمي محمد" الذي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل".

وأشار البيان إلى أنّ الإرهابي كان بحوزته: "(01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، (05) مخازن ذخيرة، (125) طلقة عيار39×7.62 ملم". مضيفا أنّ "العملية تؤكد من جديد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد".