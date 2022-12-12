أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الإثنين، الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ، باستعمال سجلات تجارية وهمية.

وحسب بيان ذات المصلحة، التابعة للأمن الوطني، فإن الشبكة تتكون من 16 شخصا، تم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأضاف البيان أن العمليات كانت تتم بتواطؤ موظفين من بعض الإدارات العمومية وذات الشركة، كما خلصت التحقيقات المعمقة إلى لجوء هذه الشبكة الإجرامية التي يمتد نشاطها لمناطق مختلفة من الوطن، إلى تبييض الأموال عن طريق استثمار العائدات المالية غير المشروعة في اقتناء عقارات داخل وخارج الوطن.

وخلال ذات العملية تم حجز مبلغ مالي ضخم يقدر بـ32 مليار سنتيم، إضافة إلى استرجاع 22 مركبة من مختلف العلامات، 21300 يورو، 22450 علبة تبغ من مختلف الأنواع، 17000 وحدة من تبغ الترشق (الشمة) و240000 وحدة من ورق التبغ.