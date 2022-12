Identification des trois terroristes abattus à Tipaza

Les trois terroristes abattus dimanche suite à l'opération de recherche et de ratissage menée par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) au mont de Gouraya dans la wilaya de Tipaza, ont été identifiés, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite à l'opération de recherche et de ratissage, au mont Gouraya, secteur militaire de Tipaza (1ère Région militaire), qui s'est soldée, hier dimanche 11 décembre 2022, par l'élimination de trois (03) terroristes, l'arrestation d'un quatrième et la récupération de deux (02) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, deux (02) fusils à pompe, quatre (04) chargeurs de munitions, trois (03) paires de jumelles, un téléphone portable et divers objets, les trois terroristes abattus ont été identifiés", note la même source.

Il s’agit de Charef Ben Yahyia dit "Chikh Amer Sefouane", Hmidani Abd Essaber dit "Abdou" qui avait rallié les groupes terroristes en 2018, Hmidani Ali dit "Ramzi" qui avait rallié les groupes terroristes en 2018, en sus du terroriste capturé, le dénommé Bechtal Hamza dit "Abou Laouf Al Baraa" qui avait rallié les groupes terroristes en 2019.