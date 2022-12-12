توقعات الأرصاد الجوية لهذا الشتاء

ستكون الأمطار معتدلة إلى غزيرة في جميع أنحاء التراب الوطني خلال فصل الشتاء، حسبما تشير إليه التوقعات الموسمية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، التي تبين أن شتاء هذا العام قد يشهد فترات من الأمطار الغزيرة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد صالح صحابي عابد، مدير استغلال الأرصاد الجوية والمناخ بالديوان الوطني للأرصاد الجوية أن "توقعات درجات الحرارة ستكون معتدلة إلى مرتفعة عن المعدل الفصلي في جميع أنحاء الجزائر بنسبة احتمال تقدر بـ90 بالمائة ويتوقع بالتالي موسما أكثر حرا من المعدل الفصلي المسجل"، خلال فصل الشتاء الممتد من ديسمبر 2022 إلى فيفري 2023.

أما بالنسبة لتوقعات تساقط الأمطار، فقد أكد ذات المسؤول أنها ستكون خلال فصل الشتاء هذا من "معتدلة إلى غزيرة بنسب احتمال تقدر بـ80 بالمائة، خاصة في أنحاء شمال الوطن من الساحل إلى منطقة الهضاب العليا"، وبالنسبة "للمناطق الأخرى، من المتوقع أن يكون إجمالي تساقط الأمطار خلال نفس الفترة (ديسمبر وجانفي وفيفري) من معتدل إلى منخفض عن المعدل الفصلي".

و"يُتوقع أن يكون فصل شتاء ممطر في شمال البلاد"، حسبما أشار صحابي، اعتمادا على التوقعات الموسمية المتفق عليها لفصل الشتاء الشمالي (ديسمبر - جانفي - فيفري 2022-2023) على المنطقة العربية، والصادرة خلال الدورة العاشرة للمنتدى العربي للتوقعات المناخية (ArabCOF-10) بالتنسيق مع الدورة الـ18 لمنتدى التوقعات المناخية لشمال إفريقيا (PRESANORD-18) والدورة الـ7 لمنتدى التوقعات المناخية لمجلس التعاون الخليجي (GCCCOF-7).

وحسب صحابي، وهو أيضا خبير في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، "قد يشهد شتاء هذا العام فترات من الأمطار الغزيرة تكون قصيرة مع تسجيل كميات هائلة من الأمطار المحلية التي من المحتمل أن تسبب فيضانات"، داعيا في هذا الغرض "السكان والسلطات المحلية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للتحذيرات والنشريات الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية".

وأشار إلى أن "الدراسات التي أجريت تظهر أن سيناريوهات المناخ المستقبلية تتوقع أحيانا هطول أمطار غزيرة قصيرة المدة وأحيانا فترات من الجفاف لفترات طويلة".