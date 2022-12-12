سرار يكشف مصير اللاعب غودوين (فيديو)

تحدث رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن قضية لاعب الفريق، غودوين شيكا، الذي قام برمي القميص عند استبداله في مقابلة مولودية الجزائر، أمس الأحد.

وكشف سرار، في تصريحات لخلية إعلام وفاق سطيف، أن اللاعب النيجيري مثل أمام لجنة الانضباط التابعة للنادي، اليوم الإثنين، والتي ستصدر قرارها النهائي في اليومين القادمين.

غير أن الرجل القوي في بيت الوفاق أكد أنه هذا اللاعب أصبح من الماضي مبدئيا، ما يجعل فسخ العقد بين الطرفين هو القرار الأقرب.

وحسب سرار فإن اللقطة التي قام بها اللاعب بعد خروجه من أرضية الميدان لم تكن احتجاجا على الإدارة فحسب، بل هي إهانة لتاريخ النادي وأنصاره.