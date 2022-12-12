الشلف: البحث عن شخص مفقود بشاطئ صخري

شرعت فرق الغطس التابعة للحماية المدنية بالشلف اليوم الإثنين في عملية بحث واسعة عن شخص مفقود بالشاطئ الصخري سيدي مروان ببلدية تنس شمال الشلف، حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية لذات الهيئة.

وأوضح البيان أن مصالح الحماية المدنية تلقت بلاغا من طرف أحد الأشخاص يفيد بسقوط صديقه في البحر، لتنتقل على الفور فرق الغطس التابعة لذات الهيئة ومباشرة عمليات البحث بحضور عناصر الدرك الوطني.

واستنادا للمصدر، فإن الشخص المفقود يبلغ من العمر 51 سنة وينحدر من بلدية سيدي عكاشة المجاورة لبلدية تنس مؤكدا أن عمليات البحث متواصلة حاليا.