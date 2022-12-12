انخفاض ديون زبائن سونلغاز

كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن قيمة مستحقات المجمع لدى زبائنه ستنخفض إلى حوالي 100 مليار دج بنهاية العام الجاري، مقابل أزيد من 214 مليار دج سجلت في 2021.

وأوضح عجال في تصريحات للصحافة على هامش لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلكين ومديريات الطاقة والمناجم، نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أن قيمة مستحقات سونلغاز لدى زبائنها الذين لم يسددوا فواتيرهم بلغت ذروتها في 2021 بسبب جائحة كورونا لتصل 214 مليار دج، غير أنه تم تقليصها مؤخرا إلى 140 مليار دج، لتبلغ مع نهاية السنة الجارية أقل من 100 مليار دج.

وفيما يتعلق بحصيلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، أشار عجال إلى أن نسبة المشاريع المنجزة تجاوزت 50 بالمائة من البرنامج المسطر، أي أكثر من 25 ألف مشروع منجز من أصل 49 ألف مشروع مبرمج.

وأكد أنه مع نهاية السنة الجارية ستتجاوز النسبة 70 بالمائة مع رفع عدد المستثمرات الفلاحية الموصولة بالكهرباء إلى أكثر من 30 ألف مستثمرة.

وفيما يتعلق بتصدير الكهرباء نحو أوروبا، أكد عجال وجود مفاوضات بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن "تحقيق هذا المسعى مرتبط بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الربط بين الجزائر وأوروبا لاسيما إيطاليا".

وحول تسعيرة الكهرباء والغاز، أكد المسؤول الأول بمجمع سونلغاز أن هذه القضية تقرر فيها السلطات العليا للبلاد، مبرزا أن هذا الموضوع "غير مطروح حاليا".

من جهة أخرى، كشف عجال أنه تم تكليف سونلغاز بدراسة وانجاز أعمدة شحن السيارات ذات المحرك الكهربائي آو الهجين خلال السنة المقبلة على مستوى محطات نفطال الموجودة بالطريق السيار شرق-غرب، وتعميمها تدريجيا على مستوى المساحات العمومية، تماشيا مع اعتماد هذا النوع من المحركات من طرف المواطنين.