نحو 250 معتمر يقضون ليلة بيضاء في المطار

قضا نحو 250 معتمر، ليلة أمس، ليلتهم في العراء وفي البرد بمطار الجزائر، بسبب تأخر رحلة الجوية الجزائرية بأزيد من 12 ساعة، وإقلاعها على الثامنة صباحا بعدما كانت مبرمجة على الثامنة والنصف ليلا إلى مطار جدة، بحسب ما رصدت ولاحظت "الخبر" بعين المكان.

وتُرك هؤلاء العجائز والشيوخ يواجهون مصيرهم لوحدهم في ظل غياب اتصال مؤسساتي مسؤول، حيث كانوا يتلقون وعودا غير رسمية طيلة الليلة دون أن تتحقق، كما لم يتم نقلهم إلى فندق للمبيت في ظروف لائقة مثلما هو معمول به، بالرغم من كبر سنهم وإصابتهم بالأمراض المزمنة، في مشهد مخزي رسم صورة قاتمة على الخطوط الجوية الجزائرية، في وقت أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بإصلاح هذا القطاع الحساس.

وذكر مرشدون في حديثهم لـ"الخبر"، أن المعتمرين عاشوا ظروف قاسية ولم يبال أحد بما جرى لهم، بسبب هذا التأخير غير الطبيعي وغير المنطقي، ولم يستفيدوا من حقهم في النقل إلى فندق للمبيت في ظروف لائقة، وإنما ظل يتلقون وعود تفيد بأن الرحلة بُرمجت واقتربت، خصوصا كلما تصاعد الاحتجاجات والتذمر وسط المسافرين.

وأفاد هؤلاء أن هذا التأخر غير مبرر، بالرغم من أن المسؤولين كانوا يتحدثون عن "خلل تقني"، معتبرين أن مثل هذه الوضعيات تفرض على الشركة تغيير الطائرة بالكامل وعدم ترك أشخاص مسنين مرميين في الشارع.

وحاولت "الخبر" معرفة خلفيات التأخير والإشكال من إدارة المؤسسة، إلا أن هاتف المسؤول على الاتصال لا يرد.