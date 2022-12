Zeghdar présente le bilan de son secteur au parlement

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a présenté, lundi devant la Commission des affaires économiques, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'Assemblée populaire nationale (APN), un bilan général du secteur pour les années 2021-2022.

Le ministre a précisé que le bilan du secteur s'articule autour de la réforme du secteur public marchand, de la gouvernance des entreprises économiques publiques (EPE), de la relance de l'investissement, de l'amélioration du climat des affaires, du développement et de la valorisation du foncier économique et de l'amélioration de son exploitation, de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME), et du développement des filières industrielles prometteuses, de l'infrastructure nationale de qualité, en sus de l'amélioration de la qualité des prestations publiques et de la simplification des mesures administratives et de numérisation.

Le ministre a fait savoir qu’il a été décidé de présenter les dossiers de trois entreprises devant le Conseil des participations de l'Etat (CPE).

Il s'agit, selon lui, du dossier de la relance du complexe de cycles, motocycles et applications (CYCMA), du dossier du redressement et de la relance des activités des filiales relevant de la société holding "GETEX", ainsi que du dossier de redressement de l'Entreprise nationale des industries de l'électroménager (ENIEM).

Le ministre a évoqué la promotion du partenariat entre les groupes industriels, les partenaires nationaux et les étrangers, à l'instar du projet de partenariat entre l'Entreprise nationale de l'industrie électronique "ENIE" et le partenaire italien "FIMER" pour la fabrication d'onduleurs photovoltaïques, des unités de transformation des stations d'énergie solaire et des instruments de contrôle pour l'industrie de l'énergie photovoltaïque, avec un montant d'investissement de 3,2 milliards de DA.

Il a cité en outre le projet de partenariat entre les sociétés publiques de holding "MADAR" et "AGRODIV", en vue de la relance de l'unité des jus "JUCTA" (Jijel) pour un montant d'investissement de 2,3 Mds de DA.

Il sera procédé aussi à la relance de l'activité des entreprises confisquées, a-t-il fait savoir, relevant les biens et les actifs de 19 sociétés confisquées ont été transférés au profit du secteur public marchand.

Zaghdar a fait savoir, dans un autre contexte, que le secteur public marchand avait enregistré des résultats positifs comparativement à 2021, à savoir une hausse de la valeur de production de l'ordre de 31,5%, une hausse du chiffre d'affaires de l'ordre de 32%, une hausse de la valeur ajoutée de l'ordre de 12,5%, ainsi qu'une augmentation du nombre des travailleurs de l'ordre de 0,4%.

Zaghdar a, par ailleurs, souligné que l'Algérie avait progressé de cinq (5) places dans l'Indice mondial de l'innovation de l'année 2022, occupant la 115e place alors qu'elle figurait à la 120e place en 2021, réalisant ainsi une progression de 4 à 9 places dans cinq axes principaux sur un total de sept axes composant l'indice.