المنتخب الوطني المحلي يتوجه غدا إلى عنابة

يتوجه المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين غدا الثلاثاء إلى مدينة عنابة تحسبا للمباراتين الوديتين المقررتين بملعب 19 ماي 1956، يوم الأربعاء أمام موريتانيا دون جمهور (17:00 سا) والسبت ضد السنغال (18:30 سا)، تحسبا لبطولة إفريقيا للأمم- شان-2022 التي تحتضنها الجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويعد ملعب عنابة في حلته الجديدة بعد الأشغال التي عرفها من بين أربعة ملاعب ستحتضن الشان بالإضافة إلى ملاعب، براقي (الجزائر العاصمة)، شهيد حملاوي بقسنطينة وميلود هدفي بوهران.

والتحقت كتيبة المدرب الوطني مجيد بوقرة، أمسية الأحد الماضي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، عقب مباريات الجولة الـ14 لبطولة الرابطة الأولى وتم استدعاء 28 لاعبا للمباراتين الوديتين. ويعد شباب بلوزداد واتحاد الجزائر، الناديين الأكثر تمثيلا بـ 9 لاعبين لكل فريق.