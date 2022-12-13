أسعار النفط تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 2% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل حصد المكاسب مع تخوفات بنقص الإمدادات. يأتي ذلك مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي ينقل الإمدادات إلى الولايات المتحدة.

و بحلول الساعة 07:40 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر فيفري بنحو 2.04%، إلى 79.58 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفي بنسبة 1.83%، إلى 74.51 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفع قرب 73 دولارًا خلال الجلسة. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 12 ديسمبر ، على ارتفاع بنحو 3%، مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي لإمداد الولايات المتحدة.