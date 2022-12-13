الشان: اجتماع تقييمي بين سبقاق والولاة

اجتمع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بمقر الوزارة مع إطارات هيئته و ولاة الولايات الأربع المعنية باحتضان منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر شهر جانفي المقبل.

وجاء هذا اللقاء الدوري من أجل مناقشة آخر التحضيرات تحسبا لـ " الشان"، وبخصوص هذا الصدد قال سبقاق:" الجزائر جاهزة من حيث الهياكل والانتهاء من كل المشاريع لاحتضان المنافسة وبقيت بعض الأمور التنظيمية التي نعمل عليها".

وأضاف:" بدأنا العد التنازلي بما اننا على بعد شهر من انطلاق كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين".

و واصل سبقاق حديثه:" الجزائريون مطالبون بإعطاء صورة جيدة عن الجزائري الذي يقبل الطرف الآخر واستقبال كل الوفود بترحاب كبير".

وختم:" نعمل على بعض الأمور التنظيمية التي تخص استقبال ضيوف الجزائر، سواء من الرياضيين أو غير الرياضيين، وحتى تنظيم استقبال الصحفيين لتغطية هذا الحدث القاري".