شخصيات معارضة تشتكي من "الغلق السياسي" من البرلمان

في سابقة بالمجلس الشعبي الوطني، ألقت شخصيات سياسية وأكاديمية معارضة محاضرات وانتقادات للمشهد السياسي ولوضع الحريات في البلاد، وقدمت حزمة من المطالب من أجل تجسيد دسترة هذا النشاط السياسي فعليا، الذي عادة ما يتصادم ويتناقض مع رؤية السلطة السياسية القائمة.

ظلت القاعة الكبيرة المخصصة للأيام البرلمانية محجوزة للأنشطة التي تنسجم مع توجهات الحكومة، أو تنتقدها جزئيا وتلقي عليها باللائمة فقط في مواضيع هامشية محدودة، وتستهدف أكثر المسائل الخارجة عن إطار موضوع الحريات ونقد السلطة المركزية ومقاربتها في إدارة الشأن العام، والنموذج السياسي الذي تشكل بعد إسقاط الشارع حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

لكن خلال الأسبوع الماضي، سمحت إدارة المجلس الشعبي الوطني بإقامة نشاط يستضيف شخصيات أكاديمية وسياسية تقدم خطابا معارضا غير معتاد قوله في مناسبات يحضرها الرسميون، وتناقش مسائل سياسية من المسكوت عنها في الفضاءات الرسمية.

جرى ذلك في يوم برلماني نظمته حركة مجتمع السلم بعنوان "دور المعارضة في بناء الجزائر المنشودة"، بحضور الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي نور الدين بكيس، والمختص في القانون الدستوري عامر رخيلة، ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم المعارضة.

وقدم هؤلاء، بمعية برلمانيين ومتدخلين، تشخيصا وقراءة نقدية للمشهد السياسي، وطريقة تعاطي السلطة مع المعارضة السياسية، وموقفهم من الانتقال الديمقراطي، إلى جانب تحليل عملية التغيير وأدواتها والمؤثرين فيها وارتباطاتها بالسلطة والمجتمع.

كل هذه الأطروحات المعارضة كانت بحضور الرجل الأول في الغرفة السفلى والرجل الثالث في الدولة إبراهيم بوغالي، في سابقة قلما تحدث في "البيت" السياسي الجزائري الذي لا يلتقي فيه المعارض عادة مع رجالات السلطة تحت سقف واحد.

رحابي: إنجازات كبيرة للمعارضة

أول المتدخلين كان عبد العزيز رحابي الذي قدم مداخلة فكرية تتركز أكثر على إنجازات المعارضة ونقاط اختلافها مع أصحاب القرار، ودور العامل الخارجي وعلاقته مع المعارضة في الداخل، مرورا بشرح المسار الانتقالي الذي كان مرفوعا زمن الحراك الشعبي، والأقاويل والاتهامات التي صاحبته أيامها حول "رغبة دعاة المرحلة الانتقالية في الانفراد بالسلطة وتحييد السلطة القائمة"، وأيضا فيما يتعلق بوصف مطلبهم بالمغامرة غير محددة المدة، والقفزة في المجهول، وغيرها من القراءات المخيفة التي كانت تُمنح لهذا المسار السياسي المختلف عن المسار الدستوري الذي تمسكت به السلطة آنذاك، ممثَّلة في رئيس الدولة الراحل السابق عبد القادر بن صالح، ومعه قيادة أركان الجيش الوطني برئاسة الراحل أحمد قايد صالح.

وعدد رحابي في مستهل مداخلته ما يعتبره إنجازات كبيرة للمعارضة، ضاربا مثالا بـ "بلورة فكرة التوافق بين القوى المشكِّلة لها من أحزاب ونشطاء وجمعيات، وعدم ترك الشحنة الأيديولوجية الحزبية تطغى على اجتماعاتها المشتركة، وتجلى ذلك وفق المتحدث خلال الحراك الشعبي.

ومما يحسب للمعارضة أيضا، في تقدير وزير الاتصال الأسبق، توصلها إلى التفريق بين الدولة بوصفها كيانا دائما وضامنا للاستقرار، والسلطة السياسية باعتبارها مفهوما قابلا للمعارضة والتغيير. بالإضافة إلى قدرتها على بلورة إجماع داخل القوى المعارضة حول السياسة الخارجية والدفاعية، دون أن يمنع ذلك من مناقشة ومشاركة السلطة هاتين المسألتين مع الطبقة السياسية.

وتوقف رحابي في مداخلته عند مسألة الانتقال الديمقراطي، وقال إن تكريس الديمقراطية أو نظام ديمقراطي هو مطلب داخلي تفرضه العبقرية الجزائرية وبالوسائل الجزائرية، وليس عبر استيراد أنماط أجنبية وتطبيقها، معتبرا أن تجريم المعارضة وإلصاق تهمة التواطؤ مع الخارج بها فكرة حقيرة، وأن الخارج لا يحتاج إلى المعارضة، ولم يسبق له أن طلب فعلا من العالم الثالث إرساء أنظمة ديمقراطية، بل كل ما يريده منه أن يكون مستقرا مهما كانت طبيعة الأنظمة القائمة به، مؤكدا أن "هذا الخارج ساهم في إجهاض كل التجارب الديمقراطية في هذا الجزء من العالم".

وبدا رحابي محتفيا بما بلغته المعارضة في الجزائر، بالمقابل انتقد التضييق الإعلامي والسياسي عليها، مشيرا إلى أن هذا الجزء تعرض للشيطنة وللتخوين بسبب طبيعة الفكر السياسي الأحادي السائد بعد الاستقلال، والاستناد الحصري إلى الشرعية الثورية والتاريخية.

ومن العوامل التي أضعفت المعارضة، بحسبه، عامل تشتيتها من قبل السلطة، الفعل الذي يخلق وفق تحليله تشتيتا داخل التمثيل السياسي في المجتمع. وعن فكرة الانتقال الديمقراطي، قال المتحدث إن هناك تخويفا للجزائريين من الانتقال الديمقراطي، معتبرا أن المعارضة لم تطلب سلطة انتقالية وإنما عهدة رئيس تؤسس وتنظم الانتقال الديمقراطي.

أما اليوم، فقد حدثت تغييرات جوهرية في المعترك السياسي، يقول رحابي، وصار يتشكل من السلطة ووسائل التواصل الاجتماعي وما تبقى من المعارضة، معتبرا أن كتلة المعارضة تفككت جزئيا وانتقل قطاع منها إلى عواصم باريس وكندا ولندن، بسبب انحصار الفعل السياسي المعارض وانشغال السلطة بما يجري بالفضاء الافتراضي.

صادوق: تثمين الانفتاح

أما رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، المشرف على اليوم البرلماني في ظل غياب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، فقد استحسن انفتاح رئاسة المجلس الشعبي الوطني على موضوع اليوم البرلماني، وما اعتبره تعاونا مع الكتلة البرلمانية لوجستيا وسياسيا لتوفير فضاء للمعارضة، مقدما شكره لرئيس الغرفة السفلى إبراهيم بوغالي.

وفي صلب الموضوع، طرح صادوق سؤالا ظل مطروحا في المجال السياسي: لماذا منذ 60 من الاستقلال لم يحدث في الجزائر تداول سياسيا، ولم يصل ولا حزب معارض واحد إلى السلطة والحكم طيلة هذه المدة؟ أين يكمن الإشكال: في المعارضة، في أدواتها، أم في السلطة؟

وطرح صادوق هواجس المعارضة في الجزائر، وفي مقدمتها عملية شيطنة وتخوين يتعرض لها المعارضون باستمرار، وإلصاق تهم جاهزة بهم، مشيرا الى أنهم لا يعارضون من أجل المعارضة، بل من أجل التقويم والتصويب والرقابة، مقدما مثالا بدعمها مكافحة الفساد، وإنما ينتقدون طريقتها ووسائلها ومحدوديتها واقتصارها على مستويات معينة.

بكيس: سنة التدافع

بدوره، تدخل أستاذ علم الاجتماعي السياسي نور الدين بكيس وحلل الوضع من زاوية تتداخل فيها السياسية مع الثقافة السائدة في المجتمع، مرجعا المسؤولية إلى العجز المزمن الذي يعانيه المجتمع في تطوير آليات لفرض مشاركته في السلطة، وتخريج وإسناد شخصيات سياسية من صلبه، تنافس شخصيات السلطة، وترك المعارضة السياسية الحزبية لوحدها.

وقال بكيس، في مداخلته المعنونة "المعارضة وسنة التدافع"، إن هذه الأخيرة لديها معركتان: معركة المؤسسات ومعركة الشارع، فإذا فشلت في الأخيرة تذهب إلى الأولى وهي ضعيفة لا تستطيع التدافع.

وانطلق بكيس في تحليله بسؤال حول مدى حاجة الجزائريين للسياسة ووظيفية هذه الأخيرة في الجزائر، في ظل استقالة وانتقادات حادة وتتفيه للفعل السياسي، معتبرا أن الحركات الاحتجاجية صارت أفضل من ممارسة السياسة في تحقيق المطالب، مستندا إلى رقم 15 ألف حركة احتجاجية في السنة.

فما هي جدوى السياسة إذاً؟ يتابع بكيس قائلا إن الكثير من الدكتاتوريات في العالم نجحت وحققت ترقيات لمجتمعاتها كالدول الخليجية والصين وغيرها، معتبرا أن الجزائر لا توجد فيها دافعية سياسية وسط المجتمع، وإنما رغبة في الترقية الاجتماعية عن طريق الترشح لمؤسسات الدولة.

وتقوم معركة الشارع، وفق بكيس، على مسألتي الثقة الكبرى والثقة الصغرى، فالأولى مرتبطة بمن يرفض المنظومة والانتخابات كلية، بينما تتعلق الثانية بمن يرفض جزئيات في العملية، كطبيعة المترشحين وطبيعة القوانين وبعض القطاعات. وهنا أشار إلى أن جماعة الثقة الكبرى والرفض الكلي أقوى من جماعة الثقة الصغرى، وتمارس عليهم التخوين والعزل، بوصفهم جزءا من النظام، فتعيقهم عن المشاركة والقفز على الواقع مهما كانت الوسائل.

وساق الجامعي مثالا وصفه بالعقلاني، قائلا فرضنا أن النظام رافض للتغيير وهو أمر في نظر بكيس طبيعي ويتشابه مع رغبة الرسول محمد (ص) في تغيير النظام المصلحي والاجتماعي في قرية صغيرة، فاصطدم برفض ومقاومة كبيرتين، ما يستدعي هنا بحسب المتحدث الدافعية أو التدافع.

لذا تنبني عملية التغيير، بالنسبة لبكيس، على فكرة المعارضة، أي معارضة السائد، وهو الأسلوب الوحيد لإحداث تغيير حقيقي يحظى بالإجماع.

رخيلة: الدستور تحدث عن المعارضة البرلمانية وأغفل السياسية

أما بالنسبة لأستاذ القانون الدستوري عامر رخيلة، فتعد المعارضة عنصرا من عناصر المجتمع التعددي الديمقراطي، بل هي الإطار السياسي لتنظيم مساهمة الفرد والمجتمع في ممارسة السلطة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن هذا العنصر صار لازما وبدونه لا يمكن تحقيق التطور.

والمطلوب، في تصور المتحدث، ليس دسترة المعارضة فقط وإنما تجسيدها فعليا في الواقع السياسي، مشيرا إلى أنه في الكثير من الأحيان ظلت الحقوق والحريات الدستورية حبيسة النص، بسبب طبيعة المجتمع والسلطة القائمة فيه.

وتوقف رخيلة عند الفرق بين المعارضة البرلمانية والمعارضة السياسية، وقال إن من القصور أن يتحدث الدستور عن المعارضة البرلمانية ويغفل المعارضة السياسية، باعتبارها فعلا مجتمعيا يمكن أن يُمارَس حتى خارج أسوار البرلمان.