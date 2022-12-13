منتخب المحليين يدشن ملعب براقي

باشر المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، معسكره الإعدادي بالمركز التقني لسيدي تحسبا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة في جانفي المقبل.

هذا و برمج الطاقم الفني صبيحة يوم اليوم الثلاثاء جلسة فيديو قبل التوجه إلى ملعب براقي الجديد لإجراء حصة تدريبية، فيما ستنتقل العناصر الوطنية نهاية فترة الظهيرة إلى عنابة أين ستواجه وديا غدا الأربعاء منتخب موريتانيا في مباراة ستقام دون جمهور .

ويختتم " الخضر" تجمعهم التحضيري بمواجهة ودية ثانية أمام منتخب السنغال

يذكر أن المدرب مجيد بوﭬرة ، قد وجه الدعوة لمحور دفاع شباب بلوزداد معاذ حداد، للالتحاق بالمعسكر التحضيري لأبطال العرب، وفق ما جاء صباح اليوم عبر الصفحة الرسمية لنادي شباب بلوزداد على الفايسبوك.