عدل: انطلاق عملية اختيار المواقع السكنية

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "وكالة عدل"، اليوم الثلاثاء، عن فتح مواقعها لكافة المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول (%10) و المعنيين بعملية اختيار المواقع.

كما دعت الوكالة ، المعنيين الولوج إلى التطبيق الخاص بالعملية عبر الرابط التالي: https://mo.aadl.com.dz/CHOIXDUSITEرابط نحو (كمبيوتر) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aadl.choixdusite&pli=1 رابط نحو (الهاتف النقال) .

وتؤكد وكالة عدل أن عملية اختيار مستمرة ومتاحة أمام جميع المكتتبن مباشرة بعد تنصيب مؤسسة الإنجاز وبداية إشغال المواقع التي تعلن للإختيار.