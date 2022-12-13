سيدي بلعباس: تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني بوشنافة جمال

تم في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين بمدينة تلاغ 50 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني العريف المتعاقد بوشنافة جمال بمقبرة البلدية وسط أجواء مهيبة وذلك بعد استشهاده بتاريخ 11 ديسمبر الفارط وهو بصدد تأدية مهامه في مجال مكافحة الإرهاب بأعالي منطقة قوراية غربي ولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى.

وقد خص المرحوم بجنازة رسمية حضرتها إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية والمفتش الجهوي لشرطة الغرب بوهران أعداد كبيرة من المواطنين ، فيما زار والي ولاية سيدي بلعباس السيد سمير شيباني والوفد الرسمي المرافق له منزل عائلة الفقيد أين قدم واجب العزاء لعائلته وأقاربه.