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غليزان: توقيف شخصين بحوزتهما 257 قرص مهلوس

مجتمع
13 ديسمبر 2022 ()
جيلالي لخضاري
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تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين و حجز 257 قرص من المؤثرات العقلية على إثر دوريات على مستوى أحد الأحياء الشعبية، أين لفت انتباههم شخصان مشبوهان، فحاولا الفرار ليتم توقيفهما وإخضاعهما إلى عملية التلمس الجسدي أين تم ضبط بحوزة أحدهما 15 كبسولة من المؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم ضبط داخل مسكن أحدهما على كمية أخرى قدرت بـ 242 كبسولة، وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما، وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.

 

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