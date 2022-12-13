اتفاقية جديدة مع "فيات "

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ومجمع ستيلانتيس-فيات لتحديد برامج تكوين في مهن تتعلق بمجال صناعة السيارات.

وأشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، على مراسم توقيع هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى إنشاء فروع للتكوين المهني في مهن تتعلق بصناعة السيارات، وذلك لفائدة المكونين عن طريق التكوين المتواصل وكذا للمتربصين والمتمهنين للاستفادة من تربصات تطبيقية، سيما، في الصيانة،وتكوين تقنيين في عدة تخصصات ترتبط بالمجال.

وبهذه المناسبة، أكد مرابي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استحداث آليات شراكة فعالة ودائمة لتعزيز العلاقات بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والشركات من خلال تحديد برنامج تعاون لضمان مسايرة التكوين لمتطلبات سوق العمل.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن توقيع هذه الاتفاقية هو "تجسيد لانفتاح قطاع التكوين المهني على محيطه الخارجي" و يرمي إلى تنمية المورد البشري في المجالات التكوينية الجديدة الداعمة للسياسة الوطنية للتشغيل وبغية المساهمة في بعث الاقتصاد الوطني.

وأبرز أن هذه الشراكة ستسمح بالتعاون المشترك على تحديد الاحتياجات الجديدة والعمل على إعداد وتحيين برامج التكوين وتطوير نمط التكوين عن طريق التمهين، علاوة على إدراج تخصصات جديدة في البرامج البيداغوجية التكوينية في مجال صناعة السيارات.