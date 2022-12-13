"الجزائر مستعدة للتواجد في سوق الكهرباء الأوروبية"

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، ماسيمو داليما، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والرئيس الحالي لشركة "أرنست أند يونغ" إيطاليا.

وحسب بيان لوزارة الطاقة ، فقد تم خلال اللقاء مناقشة الفرص المختلفة المتاحة للشركات في كلا البلدين.وفي هذا السياق، تمت مناقشة التعاون في مجال الطاقات المتجددة وتصنيع قطع الغيار والمناجم.

وانتهز الوزير هذه الفرصة لتجديد رغبة واستعداد الجزائر بالتواجد في سوق الكهرباء الأوروبية نظرا لقدراتها الإنتاجية عبر كابل بحري يربط أوروبا. وتم الاتفاق على أن يتوجه وفد من الشركات الإيطالية إلى الجزائر قريباً لتعميق هذه المناقشات.